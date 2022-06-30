Haziran ayının en çok konuşulanları belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-30 Haziran tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Yapılan araştırmaya göre Haziran ayında medyaya en fazla yansıyan haber başlıkları şöyle oldu:

İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu (93) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mayıs ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308.48 artış yaşandı.

Galatasaray’da başkanlık koltuğuna yeniden Dursun Özbek oturdu.

Afganistan’ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200’e yükseldi.

Zonguldak, Bartın ve Karabük’te sağanak nedeniyle yollar sular altında kaldı, bazı bölgelerde vatandaşlar tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret için talimat verdiğini ve asgari ücrete ilişkin zammın yapılacağını belirtti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 5’inci gününde söndürülen ve 5 bin 143 hektar alanın kül olduğu orman yangını meydana geldi.

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya’nın Toskana bölgesinden Treviso’ya hareket ettiği sırada dağlık bir alana düşen ve Eczacıbaşı’nda görevli dört Türk vatandaşı ile birlikte 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazası yaşandı.

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren sanık Cemal Metin Avcı’ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verildi.

Ankara’da sağanak yağış sonrası meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti.

Konutta kira artışını sınırlayan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan 3600 ek gösterge çıktı. 5,3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlandı.

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 liradan, 3 bin 500 liraya çıkarıldığı açıklandı.

6 aydır devam eden ada mücadelesinde final koltuğuna Nisa ve Adem oturdu.

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Türkiye’de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü.