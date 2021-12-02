Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati bir mesaj yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati, twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Nebati mesajında “Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.