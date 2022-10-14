Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: “Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için” ifadelerine yer verdi.