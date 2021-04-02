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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Genel 02.04.2021, 19:14
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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve ekonomi reformlarımızı anlattık. Değerli büyükelçilere ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi.
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