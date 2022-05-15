Hayvanseverler sokak hayvanları için bahar şenliğinde buluştu

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sokak hayvanları için düzenlenen bahar şenliğinde barınaktaki hayvanlar için bağış toplandı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sokak hayvanları ve yasaklı ırklara yaşam alanı sunan Pati Paradise, düzenlediği bahar şenliğinde ev yapımı yiyeceklerden antika ürünlere, el yapımı hediyelik eşyalardan kuru ve yaş mamaya kadar birçok ürün satışa sunuldu. Barınağa gelen ziyaretçiler şenlikte ürünleri inceleme fırsatı bulurken barınaktaki köpekler ile keyifli anlar yaşadı.

Pati Paradise’ın evinin önündeki köpeklere bakması ile başladığını ve şu anda 130’dan fazla köpeğe ev sahipliği yaptıklarını belirten barınağın kurucusu Ahmet Eskicioğlu, "20’den fazla çocuk yüzünden Pati Paradise’ı kurmak zorunda kaldık. Sonrasında bu alanı kiralamamız ile sayı 130’a çıktı. Bu barınak gibi alanlar kurarak sokak hayvanlarını kurtarabilmeyi arzu ediyoruz. Barınaktaki yaklaşık 50 çocuğun koruyucu aileleri var. Şu andaki gibi bahar şenlikleri ile annelerimizin hazırladığı yiyecekler ve hediyelik eşyalar ile gelir elde etmeye çalışıyoruz. Daha fazla sokak hayvanına ulaşabilmek için tüm Türkiye’den bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Merdiven altı imalatçıların tamamıyla engellenmesi şart"

Sokak hayvanlarının sağlığı için kısırlaştırma işleminin önemine değinen Eskioğlu, “Kısırlaştırma, Türkiye’de ciddi bir sorun. Popülasyonun Türkiye’de artmaması için ciddi kısırlaştırma programlarının uygulanması lazım. Kanunen belediyelerin bu işlemleri yaptırması gerekiyor. Ancak bizlerde bireysel olarak kısırlaştırma işlemi yaptırıyoruz. Merdiven altı imalatçıların tamamıyla engellenmesi ve hayvan üretiminin durdurulması şart. Kısırlaştırmanın da yerel yönetimler tarafından yapılması gerekiyor ki Türkiye’de bu gibi barınaklara ihtiyaç kalmasın” diye konuştu.

"Empati yapmamız gerekiyor"

Barınakta kendisinin de sokaktan kurtardığı köpeklerin olduğunu aktaran bir barınak gönüllüsü, “Ne kadar köpek kurtarırsak o kadar iyi gözü ile bakıyoruz. Haftada bir mutlaka geliyorum çünkü sokaktan kurtardığım, yıllarca sokakta beslediğim çocukları buraya aldık. Aralarında sokakta kriz geçiren, silahla yaralanmış, yavruyken sokağa bırakılmış köpekler de var. Aslında biraz da empati yapmamız gerekiyor. Bizim nasıl yaşarken bir şeylere ihtiyacımız varsa onların da ihtiyaçları var” değerlendirmesinde bulundu.