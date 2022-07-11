Hayvanlara şiddete karşı farkındalık oluşturmak için ‘Pati Şenliği’nde buluştular

Eskişehir’de evcil ve sokakta yaşayan hayvanlara kötü muameleye karşı farkındalık oluşturmak içi bir araya gelen hayvanseverler pati şenliği düzenledi.

Eskişehir’de yaşayan köpek sahibi hayvanseverler, Kanlıkavak Parkı’nda bir araya gelerek ‘Köpek Severler Dayanışması’nı kurdu. Evcil hayvanlara, sokak hayvanlarına kötü muamele ve şiddete karşı farkındalık oluşturmak isteyen hayvanseverler, geleneksel hale getirmek istedikleri pati şenliği’nin ilkini düzenledi. ‘Yol arkadaşı’, ‘patili dost’ şeklinde isimlendirdikleri köpekleriyle parka gelen hayvanseverler sokakta yaşayan köpeklerle birlikte keyifli vakit geçirdi. Şenlikte birbirleriyle oynayan köpekler ise renkli görüntüler oluşturdu.

“Tüm Türkiye’de bunu ilerletmek istiyoruz”

Köpeğiyle birlikte şenliğe katılan Ramazan Saçan her Kurban Bayramı’nda bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, “Bizim burada toplanma amacımız hem dayanışma hem de evcil ve sokakta yaşayan köpeklerle ilgili dayanışmamızı Türkiye geneline yaymaktır. Bayramın ikinci gününde burada toplanmamızın sebebi sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili dayanışmamızı göstermektir. Bu dayanışmayı sadece bayramlarda değil diğer günlerde de yapmak istiyoruz. Tüm Türkiye’de de bunu ilerletmek istiyoruz. Pati enliğini biz devam ettirmek istiyoruz. Bayramda burada arkadaşlarla buluştuk. Bizler Pati Şenliği’ni devam ettirmek istiyoruz. Eskişehir olarak değil tüm Türkiye olarak devam ettirmek istiyoruz. Onlar bizim evladımız ve dostlarımız. Biz bu balonları yavruların telef olması, tecavüze uğraması, sopayla dövülmesi, farklı şeylerin yaşanması gibi olayların önüne geçmek için astık. Sağ olsun Kanlıkavak Parkı’na gelen köpek sever arkadaşlarımızla bu buluşmayı tamamladık” şeklinde konuştu.

“Onların hepsi bizim yaşam arkadaşımız”

Evcil olanların yanı sıra sokak köpeklerini de unutmadıklarını kaydeden Nergis Gündüz, “Biz bir farkındalık oluşturmak istedik. Can dostlarımız, onlar bizim minik yavrularımız, biz onları çok seviyoruz ve emek veriyoruz. Bütün bu emeklerimizin yanında sokak köpeklerini asla unutmuyoruz. Toplumdan tek bir beklentimiz var. Köpeklere sadece iyi davransınlar. Onların istediği sadece başlarının okşanması ve sevgi. Bu hayvanlar sadece bunu bekliyor. Unutmayalım ki bu dünyada yalnız yaşamıyoruz. Onların hepsi bizim yaşam arkadaşlarımız. Bu yüzden çocuklarınıza köpek ve hayvan sevgisini vermeye çalışın. İnsanın, iyi bir insan olabilmesi için bence öncelikle doğayı ve hayvanları sevmeyi öğrenmesi gerekiyor” dedi.