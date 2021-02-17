Hayvanat bahçesindeki kaplanlar karla buluştu

Tuzla’da bir hayvanat bahçesinde bulunan Sibirya kaplanı Herkül ile Bengal kaplanı Yaren, kar yağışının etkili olduğu bu günlerde karla buluştu. İki kaplanın da karla buluşması ilginç anlara sahne oldu.

İstanbul’da yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tuzla’da bulunan ve hayvan sağlığı nedeniyle 3 gündür kapalı tutulan bir hayvanat bahçesinde yaşayan Sibirya kaplanı ile Bengal kaplanı da karla buluştu. Soğuk hava ve karı seven yetişkin Sibirya Kaplanı Herkül’ün, yaşadığı ortamda kar olmasından hoşlandığı gözlendi. Herkül, karın üzerinde uzanarak keyifli dakikalar yaşadı. Daha sıcak ortamlarda yaşayan hayvan türlerinden olan 1.5 yaşındaki Bengal kaplanı Yaren’in ise karlı ortamda Herkül kadar keyifli olmadığı görüldü. İlk kez kar gören Bengal kaplanı Yaren’in karlara alışmakta bir süre zorluk çektiği gözlendi. Hayvanat bahçesinde yaşayan iki kaplanın da karla buluşması ilginç anlara sahne oldu.

Hayvanat bahçesinde sorumlu veteriner Yücel Yılmaz, “Sibirya kaplanı dışında diğer hayvanlar soğuk havaları sevmeyen hayvanlardır. Çoğu içeride, Sibirya kaplanımız dışarıda. Kar onun hoşuna gidiyor. Rahatsız olmuyor, karın üstüne yatıyor. Üşümeyen bir hayvan. Diğer kaplanımız Yaren, o Bengal kaplanı. O Sibirya kaplanı kadar karı sevmeyen bir hayvan. Yaşı da genç, 1.5 yaşında. İlk defa karı gördü bugün. Onun tepkisi ölçtük, pek sevmediğini keşfetmiş olduk” dedi.