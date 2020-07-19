banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Kurban Bayramı ne zaman 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
KPSS geç başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri…
KPSS geç başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri…
Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama korona virüse yakalandı
Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama korona virüse yakalandı
5 asırlık ’kabza’ geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor
5 asırlık ’kabza’ geleneği Ümraniye’de yaşatılıyor

Hayvan satış yerlerine otel konforunda ortam

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ (TÜDKİYEB) GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ BUGÜN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR SORUNUNA DAHA ÇÖZÜM GETİRDİĞİNİ BİLDİRDİ.

Genel 19.07.2020, 17:24
7
Hayvan satış yerlerine otel konforunda ortam

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığının bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Türkiye’nin önemli bir sorununa daha çözüm getirdiğini bildirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği değerlendirdi.

Yapılan düzenleme ile hayvan satış yerlerine otel konforunda ortam getirilmesinin amaçlandığını belirten Çelik, “Yetiştiricimiz için insani şartlarda bir ortam sağlamayı hedefleyen düzenlemeyi çok yerinde buluyor ve takdir ediyoruz. Tertemiz, hijyen şartları sağlanmış, kaba yem, kesif yem, su, gübre ve hayvansal atık depoları bulunan, yeterli kapalı ve açık alanları olan, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunan, hayvanların gece rahat konaklamasına imkan veren düzenleme faaliyete geçince, yetiştiricimiz içi rahat bir şekilde hayvan toplama ve satış yerlerini kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin yaptığı birçok ilkten sonra böyle bir düzenleme yapmasının kendileri için büyük bir jest olduğunu aktaran Çelik, “Kurban Bayramını yetiştiricilerimiz daha güzel bir ortamda geçirecektir. Yetiştiricilerimiz, Avrupa standartlarına uygun dünyadaki birçok ülkeye de örnek olacak hizmetinden dolayı Sayın Bakana minnettardır. Artık hayvan toplama ve satış merkezlerinin kurulması için ihtiyaç duyulan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan barınma alanları ile karantina alanının büyüklüğü, hayvanların gece konaklamasına da imkan verecek şekilde, il tarım ve orman müdürü başkanlığında, il çevre ve şehircilik müdürlüğü temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü/hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği şube müdürü, bir ziraat mühendisi (zootekni bölümü) ve bir resmi veteriner hekimden oluşan yer seçim komisyonu marifetiyle belirlenecek” açıklamasında bulundu.

Hayvanların su ihtiyacını en az 48 saat sağlayacak su deposu olacak

Hayvan toplama ve satış merkezlerine çalışma izni verilebilmesi için asgari teknik ve hijyenik şartlara ilave olarak, hayvanların günlük yem ihtiyacının karşılanması ve kötü hava koşullarında hayvanların yem ihtiyaçlarının depolanması amacıyla kaba yem deposu ve kesif yem deposu bulunacak. Hayvanların günlük su ihtiyacının karşılanması veya kötü hava koşullarında su ihtiyacının en az 48 saat süreyle sağlanması amacıyla mevsim ve harici şartlara karşı korunaklı su deposu olacak.

Klima merkezi bile var

Merkezlerde, güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkan sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi bulunacak. Ayrıca, yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı olacak.

Atıklar ayrıştırılacak

Öte yandan, farklı türdeki atıklar, kaynağında/üretildiği yerde diğer atıklarla karıştırılmadan, sınıflandırılarak ayrı ayrı toplanacak ve bu atıklar Çevre Kanunu uyarınca çevre izin ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilecek. Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı, işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının bulaşmasını önleyecek mesafe ve yapıda ayrı bölme veya padoklara sahip olacak. Hayvan toplama ve satış merkezinde hayvanların muayene ve kontrolleri ile aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi uygulaması ve benzeri işlemlerinin yapılabilmesi için uygun bir bölüm ve bu bölümde de bu işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları kontrol altına alabilecek bir sistem bulunacak.

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 33 43
9. Antalyaspor 32 41
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 36 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Southampton 37 49
12. Everton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 19 Temmuz 2020
İmsak 03:50
Güneş 05:41
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:23