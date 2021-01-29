Haylaz kedi kepenk arkasında mahsur kaldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kepenk ile duvar arasında ayağı sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin kepengi ile duvar arasında ayağı sıkışan yavru kedinin sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri uzun zamandır kullanılmayan kepengi keserek yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Bitkin vaziyette kurtarılan kedi tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.