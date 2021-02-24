Hayâl ettiler, çizdiler

Nilüfer Belediyesi’nin çevrimiçi düzenlediği resim atölyesine katılan çocuklar, hayâl ettikleri çizgi film karakterlerini resimlerine yansıttı.

Nilüfer Belediyesi’nin, pandemi döneminde çocuklara yönelik düzenlediği çevrimiçi atölyeler devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği “Benim Çizgi Film Karakterim” başlıklı etkinliğe katılan çocuklar, yeteneklerini gözler önüne serdi. Lale Ürek’in eğitmenliğindeki atölyeye katılan çocuklar, izledikleri çizgi filmlerdeki karakterleri hayâl etti. Lale Ürek, çocuklara çizgi film tarihi hakkında bilgilendirmeler yaptı. Resim yaparken dikkat etmeleri gereken konularda da öğütler veren Lale Ürek, çocuklardan hayal güçlerindeki karakterlerin resmini çizmelerini istedi. Renkli görüntülerin oluştuğu atölyede çocuklar, hem keyifli vakit geçirdi hem de hünerlerini sergiledi.