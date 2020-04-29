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Hayırsever vatandaş bakkalın veresiye defterini satın aldı

DENİZLİ’DE BİR VATANDAŞ, GİRDİĞİ BAKKAL DÜKKANINDA BİRİKMİŞ VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALARAK, VATANDAŞLARIN BORÇLARINI ÖDEDİ. ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE KALAN BAKKALCI İSE RAMAZAN AYINDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMANIN ÇOK GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Hayırsever vatandaş bakkalın veresiye defterini satın aldı

DENİZLİ’DE BİR VATANDAŞ, GİRDİĞİ BAKKAL DÜKKANINDA BİRİKMİŞ VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALARAK, VATANDAŞLARIN BORÇLARINI ÖDEDİ. ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE KALAN BAKKALCI İSE RAMAZAN AYINDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMANIN ÇOK GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:31
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Hayırsever vatandaş bakkalın veresiye defterini satın aldı

Denizli’de bir vatandaş, girdiği bakkal dükkanında birikmiş veresiye defterini satın alarak, vatandaşların borçlarını ödedi.

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde Serkan Yıkılmaz’a ait bakkal dükkanına gelen bir kişi, müşterilerinin yaklaşık 3 bin TL’lik borçları sildirdi. Esnaf Yıkılmaz, gelen hayırsever vatandaşın isminin gizlenmesini isteyerek bakkaldan ayrıldığını belirtti. Yaşadığı durum karşısında şaşkınlık içerisinde kalan esnaf Yıkılmaz, “Akşam saatlerinde orta yaşlı birisi geldi içeriye girdi. Yardıma ihtiyacı olan veresiye verdiğin müşterilerin varsa onların borç defterini çıkarır mısın? dedi. Kendisi ile birlikte hesapladık kaç para ise son kuruşuna kadar ödedi Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar dileyerek bakkaldan ayrıldı. Gelen vatandaş sigara veya gıda bir durum sormadı sadece toplam borcu sordu beraber topladık zaten hepsini ödedik. Vatandaş adına, kendimiz adına teşekkür ettik” dedi.

Borcunun kapatıldığını öğrenen Beytullah Oruç, “Bu durumdan haberimiz yoktu, bu Ramazan ayında güzel bir davranış yani mutluluk duyduk mahalle olarak güzel bir davranıştı kendisine teşekkür ederiz Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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