Hayırsever iş adamından örnek yardım

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu il, ilçe ve köylerindeki aileler için tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan’da da büyük bir yardım seferberliği başladı.

Depremin ilk gününden itibaren başlayan ayni ve nakdi yardımlar devam ediyor. Son olarak depremde evleri hasar görenlere Kahramankazan’da misafir etmek için ‘evim evindir’ diyerek çağrıda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hobi bahçesi ve ikinci evi olan alilere, evlerinin anahtarını depremzedeler için belediyeye teslim etme çağrısında bulundu. Bu çerçevede ilk etapta 400 depremzede aile Kahramankazan’a yerleşti. İlçenin sevilen hayırsever işadamı Hamdi Eriş de bir kamyon ayni yardımın yanında 1 milyon lira nakit yardımında bulundu. Daha fazla ailenin ilçeye yerleştirilmesi için tefrişatı bitmemiş evlerin de hazır hale gelmesine yönelik nakdi yardım çağrısına oğlu ve kızları ile birlikte Hamdi Eriş de uydu ve aldıkları ortak kararı Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a açıkladı.

Eriş, yapılan ayni yardımın yeterli olmayacağını, aynı zamanda nakdi yardımda da bulunmaları gerektiği kararını aldıklarını belirtti. Bu çerçevede depremzedeler için tamamlanmamış dairelerin eksiklerinin giderilmesi için bir milyon lira nakdi yardımda bulundu.

“Deprem haberini alınca çok acı çektim”

Hayırsever iş adamı Hamdi Eriş, yaşı itibariyle birden fazla deprem gördüğünü, yakın akraba ve arkadaşlarını 1999 depreminde kaybettiğini dile getirerek, “Deprem haberini alınca çok acı hissettim, televizyonun başından ayrılmadım. Yaşımız itibari ile birden fazla deprem gördük, yakın akraba ve arkadaşlarımız 1999 depreminde Allah’ın rahmetine kavuştu, evleri, köyleri yok oldu. Bu depremin de öyle olacağını düşündüm ve çok üzüldüm” dedi.

“Elimizi taşın altına koymamız gerekiyordu”

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkesin kardeşleri olduğunu dile getiren Hamdi Eriş, gün, birlik ve beraberlik günü diyerek, üzerine düşeni yapmak istediğini dile getirdi. Depremin haberini Antalya’da aldığını ve hemen şirket yetkililerini arayıp, deneyimlerine dayanarak hava şartlarına göre ve ihtiyaçlara göre bir kamyon yardım hazırlattığını ve belediyeye teslim ettiğini belirten Eriş, “Çok ağır ve şiddetli bir deprem oldu, çok canlarımız, kardeşlerimiz gitti. 10 ilimiz büyük hasar görürken, telafisi için bizler de elimizi taşın altına koymamız gerekiyordu. Depremzede vatandaşlarımızın yanında olmamız gerekiyordu. Biz bir aile şirketiyiz. 2 oğlumuz, 2 kızımızla toplantı yaptık ve 1 milyon TL nakdi yardım yapmak istedik. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un ‘Evim Evindir’ projesini uyguladık. Belediyemiz de çok büyük gayretler içerisinde hazırlıkları yapıyor. Deprem bölgesinden gelecek kardeşlerimizin barınabilmesi için ön hazırlığı içindeymiş. Biz de bu yardımı Kahramankazan Belediyemize yardım yapalım ki oradan gelecek misafirlerimize faydalı olsun. 1 milyon lirayı Kahramankazan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz’a verdim” dedi.

“Bir nebze katkımız olursa ailece çok huzurlu olacağız”

Hayırsever iş adamı Hamdi Eriş’in kızlarından Sırma Kök ise duygularını şu ifadelerle dile getirdi: “Tabi çok büyük bir felaket. Ben buna şahit oldum, yaşadım. Allah bir daha böyle bir şeyi hiç kimseye, hiçbir çocuğumuza yaşatmasın. Bu yapılan yardımları bir damla, bir nebze atkımız olursa biz ailece çok huzurlu olacağız. Ki inanıyoruz olacağına” dedi.

”Çok büyük bir felaket”

Göz yaşlarına hakim olamayan Hamdi Eriş’in oğlu Kazım Eriş ise “Öncelikle milletimizin ve 10 ilde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kalanlara sabır diliyorum. Asrın felaketi diye buna diyorlar demek ki. Tabi konuşurken de duygulanıyorum. Çok büyük bir felaket. İnşallah bir daha yaşanmaz. Ülkemize, herkese sabırlar diliyorum” diye konuştu.