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Hayırsever ’dede-torun’ dolandırıcı kurbanı oldu

Hem topladıkları ve hem de vatandaşların gönderdiği plastik mavi kapakları tekerlekli sandalyeye çevirerek engelli vatandaşlara yaptıkları yardımı nedeniyle ülke genelinde ’dede-torun’ olarak bilinen yardımsever ikili, sosyal medya hesabını çalıp takipçilerin para isteyen şahıs hakkında açtıkları davanın sonuçlanmasını beklediklerini, kazanacakları parayla toplu tekerlekli sandalye alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirttiler.

Genel 06.02.2021, 12:00
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Hayırsever ’dede-torun’ dolandırıcı kurbanı oldu

Hem topladıkları ve hem de vatandaşların gönderdiği plastik mavi kapakları tekerlekli sandalyeye çevirerek engelli vatandaşlara yaptıkları yardımı nedeniyle ülke genelinde ’dede-torun’ olarak bilinen yardımsever ikili, sosyal medya hesabını çalıp takipçilerin para isteyen şahıs hakkında açtıkları davanın sonuçlanmasını beklediklerini, kazanacakları parayla toplu tekerlekli sandalye alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirttiler.

Dedesi Halit Aydoğan’la birlikte 13 yıldır kapak toplayan ve ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yapan Melike Sarıtaş’ın başına bir buçuk yıl önce talihsiz bir olay geldi. Dede-torunun ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta kolaylık sağlamak ve duyuruları yapmak için açtıkları sosyal medya hesabı çalındı. Hesabı çaldığı belirlenen U.A. adlı şahıs, takipçilerden ve yardım severlerden çeşitli nedenlerle para istemeye başladı. Hesap kısa süre içerisinde Ayyıldız Tim tarafından kurtarılmasına rağmen özellikle Melike Sarıtaş olaydan ciddi derecede etkilendi. Gelişen olaylarından ardından dede-torun şahıs hakkında dava açarken, yaklaşık 1 buçuk yıldır karar çıkmadı. Kısa sürede olayın neticelenmesini bekleyen dede ile torun, mahkeme tarafından şahıs hakkında para cezası uygulanırsa, kesilen cezayla da tekerlekli sandalye alıp şahısın iyi niyetini sömürdüğü insanlara gerçek bir umut olmayı planlıyorlar.

“Hesabımızı kullanarak insanları dolandırmaya çalıştı”

Emeklerinin ziyan olacağından korkan ve olayın gerçekleştiği zamanlarda tehditler alan yardımsever Melike Sarıtaş olayı şöyle anlattı:

“Biz 13 yıldır kapak topluyoruz ve bu şekilde engellilere umut oluyoruz. İki buçuk yıl öncesinde biz bir İnstagram hesabı açtık. Bu hesabımız sayısında daha çok engelli kişilere tekerlekli sandalyeleri sağlamaya başladık. Tüm Türkiye’den genel kapak desteklerle beraber sandalye desteği de geliyordu. Bu şekilde tüm Türkiye’ye sandalye kavuşturuyorduk. O konuda çok tanınmış bir hesaptık aslında. Ancak 1 buçuk yıl önce kurban bayramı sırasında hesabımız çalındı. Maalesef benim destekçilerimi kandırmaya çalıştı. Biz para kabul etmiyoruz normalde, ama bu hesabımı çalan kişi insanlara ‘tekerlekli sandalye yardımı yapmam lazım. Şu kadar şu kadar parayı ihtiyacım var. Bana gönderir misin?’ diyerek İBAN numarasını atmış. Bu şekilde dolandırıcılık yapmayı çalıştı. Sonradan da beni tehdit etti. ‘Eğer bana 3 bin lira vermezsen şu saate kadar hesabını satacağım’ dedi. Bizi zor durumda bıraktı. Bu durum gece çok geç bir saatte meydana geldi. Ben sabaha kadar bekledim. Ailemle sabahın köründe ağlayarak karakola gittim. Çok üzülmüştüm, çünkü yaptığım emekler boşa gitmişti. Bu kişinin bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedik. Sonrasında yetkililer bize ‘biz hesabınızı kurtarmayız, ama isterseniz kapattırabiliriz’ dediler.”

“O para cezasıyla da toplu tekerlekli sandalye alacağız”

Daha sonra yaşadıkları gelişmeleri ve şüphelinin nasıl bulunduğunu anlatan Melike Demirtaş,, "Takipçilerimiz durumu fark edip tepkilerini dile getirince şüpheli U.A.’ya ait bilgiler Ayyıldız Tim tarafından bulundu. Hesap kurtarılıp yeniden bize verildi. Bütün kanıtları karakola sunduk. Bu hesabımızı çalan kişinin ismi, yaşı, hangi şehirde olduğu, ev adresine kadar hepsi kanıtlandı. Dava açılıp 1 buçuk yıl geçmesine rağmen hala mahkeme süreci devam ediyor. Bu kişi henüz belli bir ceza almadı. Bu kişi para cezası alırsa eğer söz vermek istiyoruz ki, o para cezasıyla toplu tekerlekli sandalye alıp onun kandırdığını gerçeğe dönüştürerek daha fazla insanları umut olmak istiyoruz. O yüzden tekrardan bir an önce bu yasal işlemlerin sonuçlandırılmasını dede-torun olarak talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

74 yaşındaki dedesi Halit Aydoğan ise, torunun düşüncesine destek vererek davayı kazanmaları halinde şahsın çarptırılacağı para cezasından alacakları pay ile toplu tekerlekli sandalye alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.
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