Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99370
ALTIN
385.449
DOLAR
7.0308
STERLİN
8.7269
EURO
7.6852

Hayırlı olsun. Sivas - Samsun demiryolu, hizmete açıldı

Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan Sivas-Samsun demir yolu yaklaşık 5 yıl süren modernize çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Hayırlı olsun. Sivas - Samsun demiryolu, hizmete açıldı

Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan Sivas-Samsun demir yolu yaklaşık 5 yıl süren modernize çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:07
1879 Okunma
Hayırlı olsun. Sivas - Samsun demiryolu, hizmete açıldı

Türkiye'nin ilk demir yolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında hizmete açılan Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattı 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015'te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapanmıştı. Proje kapsamında 378 kilometre hattın tüm alt ve üst yapısı yenilenerek Avrupa Birliği standartlarında sinyal sistemi yapıldı.

Yaklaşık 5 yıl süren çalışmaların ardından geçtiğimiz aylarda başlayan test sürüşü 1 Mayıs'ta sona ermişti. Hattın kullanılabilirliğinin test edilmesinin ardından ilk yük treni bu gün Sivas'tan törenle Samsun'a yola çıktı. Uğurlama törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan TCDD 4'üncü Bölge Müdürü Ali Karabey ve il protokolü katıldı. Sivas'tan Samsun'a çıkan yük treninin sevkini Vali Ayhan gerçekleştirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Vali Ayhan, “Malumunuz küresel bir salgın var. Onunla mücadele edilmektedir. Ancak hayat devam ediyor. Üretim şartları hızlı bir şekilde işliyor. İnşallah belki de yakın bir zamanda bu daha da hızlanacak. Bunun bir somut göstergelerinden birine birlikte inşallah şahit olacağız. 2015 yılında bu hat bakıma alındı. 5 yıldır çok hummalı yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Bugün itibariyle de ticari seferlere başlıyoruz. Bu hat hakikaten gerek ticari anlamda olsun, gerek sosyal anlamda olsun çok büyük kazanımları var. Bu hat hem doğu hemde güney aksa giden bir hat olması nedeniyle Karadeniz'e bağlantı noktasında çok güçlü bir işlev görmektedir. Bu proje yaklaşık olarak Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler içerisinde hibe oranı en yüksek projedir. Yani 350 milyon euroluk bir projedir. Baktığımız zaman rakam gerçekten ürkütücü rakamdır. Projenin maliyetine baktığımız zaman büyük bir proje olduğu aşikardır. Bu proje 378 kilometre alt yapı ve üst yapıları tamamen yenilenmiştir. Sinyalizasyon, köprüler, menfezler, tarihi köprüler hepsi yenilenmiştir. Yaklaşık 78 köprünün 38 tanesi tamamen yenilenmiştir. 40 tanesinin ise restorasyonu yapılmıştır. Ayrıca 1054 menfez yapılmıştır. Sivas biliyorsunuz tren hatları güzergahı açısından çok kavşak bir noktadır. İnşallah yakın zaman da da aynısını Yüksek Hızlı Tren'de de güzel bir törenle onuda aynı heyecanla açarak Sivas belki de tarihinin en büyük açılışlarını gerçekleştirmiş olacak. Şimdi bu trenimiz ilk seferine başlıyor. Turhal'dan yük almaya gidiyor. Hedef yıllık 3 milyon ton yük taşınması beklenmektedir. Bu da hem taşımacılıkta olağanüstü bir rakam olduğunu özellikle ifade ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun“ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran’da son 24 saatte korona virüsten 74 kişi öldü
İran’da son 24 saatte korona virüsten 74 kişi öldü
En fazla vaka sayısı hala Avrupa’da
En fazla vaka sayısı hala Avrupa’da
Uzmanlardan uyarı: "Sahurun atlanması kilo artışına neden olabilir“
Uzmanlardan uyarı: "Sahurun atlanması kilo artışına neden olabilir“
Tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı
Tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı
Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 2020 yılı içerisinde hizmete girecek
Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, 2020 yılı içerisinde hizmete girecek
MSB: “TSK’ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla birlikte Somali’ye hareket etti”
MSB: “TSK’ya ait uçak tıbbi yardımlarıyla birlikte Somali’ye hareket etti”
Bursa’da sokağa çıkma yasağı sona erdi
Bursa’da sokağa çıkma yasağı sona erdi
İzmir’de kısıtlama sonrası akaryakıt istasyonları marketlerinde uzun kuyruk
İzmir’de kısıtlama sonrası akaryakıt istasyonları marketlerinde uzun kuyruk
Burkina Faso’dan getirilen 122 Türk vatandaşı İzmir’de karantinaya alındı
Burkina Faso’dan getirilen 122 Türk vatandaşı İzmir’de karantinaya alındı
Adanalılar korona virüse şırdanla savaş açtı
Adanalılar korona virüse şırdanla savaş açtı
Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı
Kısıtlama kalkınca Bayrampaşa meyve sebze halinde yoğunluk yaşandı
Bursa’da belediye başkanından toplu iftar düzenleyen vatandaşlara uyarı
Bursa’da belediye başkanından toplu iftar düzenleyen vatandaşlara uyarı
Sokağa çıkamayınca evlerinin bahçesinde Survivor yarışması düzenlediler
Sokağa çıkamayınca evlerinin bahçesinde Survivor yarışması düzenlediler
Muş’ta renk cümbüşü
Muş’ta renk cümbüşü
(ÖZEL) İstanbul’un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi
(ÖZEL) İstanbul’un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi
Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı
Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı
Kısıtlamanın sonrasında sabah İstanbul’da hareketlilik başladı
Kısıtlamanın sonrasında sabah İstanbul’da hareketlilik başladı
MSB: “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım Somali’ye ulaştı”
MSB: “Covid-19 ile mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım Somali’ye ulaştı”
82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor
82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor
Yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti
Yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya teslim etti

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim