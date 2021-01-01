Son Dakika
HAYDİ ekipleri, yeni yıla sokak hayvanlarıyla girdi
Uşak’ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri yıl başına sokak hayvanlarını besleyerek ve üstlerine battaniye örterek girdi.
Genel 01.01.2021, 02:25
6
Uşak’ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri yıl başına sokak hayvanlarını besleyerek ve üstlerine battaniye örterek girdi.Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, yıl başı dolayısıyla kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı. HAYDİ ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanların üstlerini battaniyeyle örterken, elleriyle besledi.
11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü