Haydar Aliyev, 99. doğum gününde mezarı başında anıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i doğumunun 99. yıldönümünde mezarı başında andı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Azerbaycan halkının milli lideri merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in doğumunun 99. yıldönümünde Fahri Hiyaban’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev’in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Aliyev’in ziyaretinden sonra birçok Azerbaycanlı, Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret edip, mezara çiçek bırakarak dua etti.

Haydar Aliyev, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik personeli tarafından da mezarı başında anıldı. Haydar Aliyev’in çağdaş ve bağımsız Azerbaycan’ın kurucu lideri olduğunu belirten Büyükelçi Bağcı, “Umum Milli Lider Haydar Aliyev’in Asrın Anlaşması’yla hem Azerbaycan’ın çağdaşlaşma yolunda, hem de uluslararası ilişkilerine attığı en sağlam temeldir. Bu en sağlam temel Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıydı ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de vurulmuş en önemli düğümdür, en sağlam temeldir. Bugün onun açtığı yolda cumhurbaşkanlarımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iradeleriyle bu ilişki Haydar Aliyev’in tek millet iki devlet anlayışı stratejik seviyede müttefiklik seviyesine çıkmıştır. Bize düşen görev sevgi, saygımızla beraber onun aziz hatırasını yaşatmaktır. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri Haydar Aliyev’in attığı temelle, bugün çok daha ilerilere taşınmıştır. Bizler de her türlü vasıtalarla, ilişkilerimizi sağlam, kavi, sarsılmaz kılmak için anıyoruz, çalışıyoruz. Bugün onu bir kez daha özlemle, sevgiyle anıyoruz kardeşlerimiz gibi” ifadelerini kullandı.

10 Mayıs 1923 yılında Nahçivan’da doğan Haydar Aliyev, Sovyetler Birliği döneminde Komünist Partisi’ne katıldı. 1990’da Gorbaçov ile ihtilafı nedeniyle görevden alınan Aliyev, döndüğü Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde meclis başkanlığına seçildi. 3 Ekim 1993 tarihinde de cumhurbaşkanlığı görevine gelen Aliyev yaklaşık 10 yıl bu görevi sürdürdü.

Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003’de hayatını kaybetmişti.