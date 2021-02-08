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Hayallerine ulaşmasına hastalığı engel olamıyor

Vücudunu fiziksel anlamda yüzde 98’ini kullanamayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip2 hastası Hatice Özkan, verdiği çevrimiçi derslerle hem farkındalık oluşturuyor hem de eğitmenlik hayalini gerçekleştiriyor.

Genel 08.02.2021, 10:52
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Hayallerine ulaşmasına hastalığı engel olamıyor

Vücudunu fiziksel anlamda yüzde 98’ini kullanamayan Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip2 hastası Hatice Özkan, verdiği çevrimiçi derslerle hem farkındalık oluşturuyor hem de eğitmenlik hayalini gerçekleştiriyor.

Doktorların 10 aylıkken SMA Tip2 teşhisi koyduğu Hatice Özkan, okuma azmi ve hayata bağlılığıyla herkese örnek oluyor. 19 yıllık eğitim hayatında farklı bölümlerden başarıyla mezun olan Özkan, aktif olarak 6’ncı lisans eğitimine devam ediyor. Aldığı eğitimlerin yanında küçük yaştan beri istediği eğitmenlik hayalini de gerçekleştirme fırsatı buluyor. Vücudunun fiziksel anlamda yüzde 98’ini kullanamayan, yatağa bağımlı olan Hatice Özkan, Anadolu Üniversitesi’nin AKADEMA platformunda verdiği çevrimiçi derslerle farkındalık oluşturmak istiyor.

“Engellere rağmen insanların neler başarabildiklerini anlatarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum”

Derslerde ele aldığı konuların bütün toplumu kapsadığını belirten Hatice Özkan, insanların engellere rağmen başarılı olabileceğini vurguladı. İzmir’de yaşayan Özkan, eğitim hayatı hakkında da bilgiler aktararak, “Şu anda 6’ncı lisans eğitimime devam ediyorum. Şu anda Çocuk Gelişimi okuyorum ve daha öncesinde; Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Adalet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun oldum. Ayrıca 3 tane yüksek lisans eğitimim var. Bunlardan bir tanesi Konya Selçuk Üniversitesi’nde, bir diğeri yurt dışında uzaktan eğitimle Psikoloji alanında tamamladığım bir yüksek lisans. Şu anda halen devam ettiğim Anadolu Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim alanında yüksek lisansım var. Üniversitenin bünyesinde AKADEMA platformunda engellilere yönelik, ama hedef kitlesi tüm toplum olan, engellilerin başarıları ile farkındalıklarını anlatan 6 haftalık bir eğitimin danışmanlığına devam ediyorum. Engellilerin başarı videolarıyla dersimin içeriklerini anlattım. Çünkü insanlara ancak başardıklarınızla bir şeyleri gösterebilirsiniz. Ben de bu eğitimle hem kendi başarımı hem de engellere rağmen insanların neler başarabildiklerini anlatarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum” şeklinde konuştu.

“Bedensel engeli var, ama zihni engelli değil Allah’a şükür”

Hatice’nin eğitim hayatı hakkında bilgiler veren anne Döndü Özkan, kızının öğretim görevlisi olmak istediğini söyledi. Kızının azimli bir insan olduğunu ifade eden anne Özkan, “Kızım ilkokuldan bu yana hep uzaktan eğitimle okudu. Üniversite seviyesine kadar geldi. Şu anda çok başarılı ve azmi de çok fazla. Daha da başarılı olmak istiyor. Kızım durmak bilmiyor, hâlâ çalışıyor ve okuyup yükselmek istiyor. Şu anki hedefi öğretim görevlisi olmak. Elinden geldiği kadar onun gibi engelli olan arkadaşlarına, öğrencilerine destek olmaya çalışıyor. Hayata küsen arkadaşlarına diyor ki ‘ben bunu başarabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. ’Bedensel engeli var ama zihni engelli değil Allah’a şükür. Engelsiz insanların yapabileceği her şeyi biz de yapabiliriz” diye konuştu.

“Muhteşem bir zekâya sahip”

Hatice’nin çok özel ve başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, çevrimiçi eğitimlerle herkese örnek olduğunun altını çizdi. Hatice’nin verdiği canlı derslere yurtdışında da katılım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Hatice bizim için özel bir öğrenci, fiziksek olarak vücudunun yüzde 98’ini kullanamıyor. Ancak muhteşem bir zekâya sahip. Hatice bizim yüksek lisans öğrencimiz. Kendisi bizde bir ders vermek istedi. Uzaktan Eğitim Uzmanı yetiştirdiğimiz bir programımız var, orada yüksek lisans öğrencimiz ve derslerde de çok başarılı. Kendisinin ve hocalarının isteğiyle AKADEMA’da biz ona bir ders açtık. Şu anda engelliler alanında bir ders yürütüyor. Kendisiyle aynı durumda olan arkadaşlarını da derse katarak kendi deneyimlerini ve yaşadıklarını anlatıyorlar. İlk canlı oturumuna Avustralya’dan katılanlar vardı. Hatice bizim için çok özel bir öğrenci. İnşallah doktorasını da yapar ve örnek bir öğretim üyesi olur.”
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