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Hayalleri için sildirmek istediği dövmeler kabusu oldu

BODRUM’DA VÜCUDUNA YAPTIRDIĞI DÖVMELERİNİ HAYALLERİ İÇİN SİLDİRMEK İSTEYEN 26 YAŞINDAKİ BURAK YILDIZEL’E UYGULANAN SİSTEM HAYALLERİNİ YIKTI. ASKER OLMAK İÇİN DÖVMELERİNİ SİLDİREN GENÇ ADAMIN VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Genel 17.07.2020, 13:16
Hayalleri için sildirmek istediği dövmeler kabusu oldu

Bodrum’da vücuduna yaptırdığı dövmelerini hayalleri için sildirmek isteyen 26 yaşındaki Burak Yıldızel’e uygulanan sistem hayallerini yıktı. Asker olmak için dövmelerini sildiren genç adamın cildi çürümeye başladı.

Bodrum’da yaşayan, aslen Kafkas kökenli olan Burak Yıldızel 2015 yılında annesi öldükten sonra annesine duyduğu özlemi bileğine ’anne’ yazdırarak gidermeye çalıştı. Diğer koluna ise kardeşi ve annesinin doğum tarihi olan 18.11 dövmesini işletti. Omzuna Çeçen bayrağı, kollarına dua ve annesi öldükten sonra kendisine bakan anneannesinin ismini yaptıran Yıldızel, Özel Harekatçı sınavlarının açılacağını duyunca dövmelerini sildirmek istedi. Çocukluğundan beri asker olmak isteyen Yıldızel vücudundaki dövmeleri sildirmek için Bodrum’da bir estetik uzmanına gitti. İlk başta bir şey anlamayan genç her gün dövmelerini sildirmeye gitti. Bir süre sonra cildi çürümeye başlayan Yıldızel büyük acılar çekmeye başladı. Yaklaşık 8 ay boyunca acı çeken Yıldızel daha sonra ünlü bir estetik cerrahla görüştü. Vücudundaki dövmelerin bulunduğu omuzu, bilekleri ve kollarındaki izlerin kalıcı olduğunu duyunca hayatının şokunu yaşadı. Hayalleri için sildirmek istediği dövmeleri gencin kabusu oldu. Birkaç estetik uzmanı ile görüşen Yıldızel’e verilen cevaplar aynı olunca çocukluğundan beri asker olma hayalleri de suya düştü. Genç adam kötü bir görüntü oluşturan kolları nedeniyle uzun kollu kıyafetlerle gezmeye başladı.

Yıldızel, hayatını kabusa çeviren estetik uzmanı hakkında ise şikayetçi oldu.

Tek hayali asker olmaktı

Tek hayalinin asker olmak olduğunu söyleyen Burak Yıldızel, “Eylül 2018 tarihinde bir estetik merkezine gittim. Dövmeleri sildirme nedenim ise çocukluk hayalim olan Özel Harekatçı olabilmek içindi. Kendileriyle yaptığım görüşmede ilk sorduğum soru, vücutta iz kalacak mı? Herhangi bir problem yaşayacak mıyım oldu. Kendisi bana yapacağı işlemlerde hiçbir risk olmadığını, risk oluşturabilecek bir işlem yapmadıklarını ve birçok kişide uyguladıkları teknikle dövme sildirdiklerini söyleyerek beni ikna ettiler. 3 Eylül 2018 yılında ilk seansıma girdim. Sıvı bir solisyonu dövme makinesiyle deri altına enjekte ederek boya kusturmaya çalıştılar. Bu benim bilmediğim bir teknikti. Fakat bu tekniğin çok faydalı olduğunu ve hiçbir şekilde vücutta sıkıntı oluşturmadığını, iz bırakmadığını söyledi. Seans ücreti olarak bin 600 lirada anlaştık ve o zamanlar askeri ücret bin 600 liraya yakın bir şeydi. Ben her seans bin 600 lira para ödedim bu insana. Şu anda çok mağdurum ve kimsenin bu sıkıntıları yaşamasını istemiyorum. 16 Mayıs 2019’e kadar ben 1,5 ayda 2 kez olmak üzere seansa girdim. Yaklaşık 20 günde bir kez seansa girerek dövmelerimi sildirdim. Her seansta bu izlerin hiçbir şekilde kalmayacağını, bunun bir tedavi süreci olduğunu ve geçeceğini söylemesine rağmen hiçbir gelişme olmadı. Aradan aylar geçti ve çok saçma sapan teknikler uyguladı. Gözenek açmak için bile uygulamalar yaptı” dedi.

Cildim çürüdü

Çok zor günler geçirdiğini ifade eden Yıldızel, “Yaklaşık 12 gün sonra cildim çürümeye başladı. 12 gün sonra derilerim çürümüş dehşet bir şekilde dövmelerin bulunduğu yer içeri çöktü. Acısı ve ıstırabı anlatılacak gibi değildi. Ciddi bir ıstırap çektim. Ben çocukluğumdan berri hayalim olan Özel Harekatçı olabilmek için bu işlemleri yaptırdım. Ben vatan millet aşığı olan bir insanım. Benim için çok manevi değeri olan çok anlamlı dövmelerdi. Bileğimde rahmetli annemin ismi yazıyordu. Kolumda Allah’tan başka galip yoktur yazıyordu, hat sanatı ile birlikte. Rahmetli annem ve kardeşimin doğum günü aynı gün onun tarihi yazıyordu yine bileğimde. Diğer bileğimde beni büyüten anneannemin ismi, kolumda Enfal suresinden bir kesit yazıyordu. Ben Kafkas’ım omzumda ise Çeçen bayrağını dövme yaptırmıştım. Gerçekten tek amacım vatanıma milletime hizmet edip bir asker olarak hayatımı devam ettirmekti. Ne hayallerle gittim neler yaşadım.

Bu işlemlerin ardından ben başka bir doktora gittim ve bu işlemlerin geçmeyeceğini orada öğrendim. Ve beni bu zamana kadar oyaladığını öğrendim. Bu işlemler başında bana bunlar yansıtılsaydı ben başka bir doktora giderdim. Şu anda çocukluk hayalim olan Özel Harekatçılık mesleğini icra eden bir insan olurdum. Bu insanlar yüzünden başıma gerçekten gelmeyen kalmadı. Maddi olarak sıkıntıya düştüm. Fiziksel acıyı hesaba bile katmıyorum. Günlerce put gibi uyudum. Türkiye’nin hiçbir yerinde dövme sildirmeye gidildiğinde dermapen uygulayan doktor daha bulamazsınız. Bu kadar sıkıntılı süreçlerden geçtim ve cezalarını çekmesini istiyorum” dedi.

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