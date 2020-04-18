Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357

‘Hayalet şehir’ Samsun

BU HAFTA SONU İKİNCİ KEZ UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ İLK GÜNÜNDE BOŞ KALAN SAMSUN SOKAKLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. GÜNE SİSLİ BAŞLAYAN KENTTE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER ADETA HAYALET BİR ŞEHRİ ANDIRDI.

‘Hayalet şehir’ Samsun

BU HAFTA SONU İKİNCİ KEZ UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ İLK GÜNÜNDE BOŞ KALAN SAMSUN SOKAKLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. GÜNE SİSLİ BAŞLAYAN KENTTE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER ADETA HAYALET BİR ŞEHRİ ANDIRDI.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:02
1 Okunma
‘Hayalet şehir’ Samsun

Bu hafta sonu ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan Samsun sokakları havadan görüntülendi. Güne sisli başlayan kentte çekilen görüntüler adeta ’hayalet bir şehri’ andırdı.

İçişleri Bakanlığı korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Dün gece 00.00 itibarıyla 2 günlüğüne uygulanmaya başlayan kısıtlamanın ardından Samsun’da sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek caddelerinde insan seslerinin yerine kuş cıvıltıları ve sessizlik hakim oldu. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde ise araç sayısı yok denecek kadar az. Esnaftan ise yalnızca kısıtlamaya tabi tutulmayan eczane, fırın gibi işletmeler kepenk açtı. Havadan görüntülenen Samsun güne sisli başladı. Bu haliyle adeta hayalet bir şehir görüntüsü verdi. Yasağın uygulanması ile ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimler ve yol kontrolleri yaparken, belediyeler ise sokakların boş olmasın fırsat bilip dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Vefa Destek grupları ise vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirdi
RTÜK Başkanı Şahin: “Bazı yayıncılarımızın devleti milletiyle ayrıştıran tutum sergilemeye devam etiğini gördük”
RTÜK Başkanı Şahin: “Bazı yayıncılarımızın devleti milletiyle ayrıştıran tutum sergilemeye devam etiğini gördük”
14 yaşında korona virüsü yendi
14 yaşında korona virüsü yendi

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim