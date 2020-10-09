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Hayalet kılığında korona virüse dikkat çektiler

KARABÜK’TE KORONA VİRÜS SALGININA DİKKAT ÇEKMEK İSTEYEN İKİ ARKADAŞ HAYALET KILIĞINA GİREREK, MASKE VE SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ.

Genel 09.10.2020, 19:31
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Hayalet kılığında korona virüse dikkat çektiler

Karabük’te korona virüs salgınına dikkat çekmek isteyen iki arkadaş hayalet kılığına girerek, maske ve sosyal mesafenin önemine değindi.

İlayda Gürbüz ve arkadaşı korona virüsten korunmak için alınan önlemleri vatandaşlara anlatmak için ilginç bir yöntem denedi. Hayalet kılığına giren iki arkadaş, Kemal Güneş Caddesi’nde gezerek vatandaşları hem eğlendirdi hem de sosyal mesafenin ve maskenin öneminden bahsetti. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği iki arkadaş, yaptıkları işten dolayı mutlu olduklarını söylediler. 2020 yılının virüsle geçtiğini ve insanların bunaldığını ifade eden İlayda Gürbüz, “Karantinalar, bulaşma ve ölüm korkusu insanları bunalttı. Bizde insanları eğlendirmek ve korona virüse bu yolla dikkat çekmek için böyle bir karar aldık. İnsanlar bizi görünce önce şaşırdılar sonra alkışladılar, bol bol resim çektirdiler. İnşallah bugünler geçecek” diye konuştu.

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