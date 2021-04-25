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Hayalet bu kez davulcuyu korkuttu

Kahramanmaraş’ta sahurda vatandaşları uyandırmak için sokak sokak gezen davulcu, bir anda karşısına çıkan beyaz çarşaflı adamı görünce korkudan davulunu bırakıp kaçtı.

Genel 25.04.2021, 15:00
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Hayalet bu kez davulcuyu korkuttu

Kahramanmaraş’ta sahurda vatandaşları uyandırmak için sokak sokak gezen davulcu, bir anda karşısına çıkan beyaz çarşaflı adamı görünce korkudan davulunu bırakıp kaçtı.

Kahramanmaraş’ta akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen B.S. (67), geceleri kentin farklı noktalarında üzerine örttüğü beyaz çarşafla dolaşıyor. Sosyal medyada hayalet tartışmalarına da neden olan şahıs, bu kez de bir Ramazan davulcusunun karşısına çıktı. Sahur vakti sokaklarda gezen davulcu, bir anda karşısına çıkan beyaz çarşaflı adamı görünce korkudan davulunu bırakıp kaçtı. Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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