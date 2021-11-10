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Hava sıcaklıkları kuzey ve iç bölgelerde cuma günü mevsim normallerine yükselecek
Kuzey ve iç bölgelerde yarın mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklıklarının, cuma günü yükselmesi bekleniyor.
Genel 10.11.2021, 18:14
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, perşembe günü kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıklarının cuma günü artması öngörülüyor.
Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.