Son Dakika
Hava muhalefeti nedeniyle Gürcistan’a inemeyen uçak Rize’ye indi
Hava muhalefeti nedeniyle Batum Havalimanı’na inemeyen yolcu uçağı, Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.
Genel 04.11.2022, 17:23
Hava muhalefeti nedeniyle Batum Havalimanı’na inemeyen yolcu uçağı, Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Gürcistan’daki Batum Havalimanı’na iniş yapamadı. Yolcu uçağı yağıştan dolayı Batum’a inemeyince Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.