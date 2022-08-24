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Hava Kuvvetlerinden Sakarya Meydan Muharebesi için özel uçuş
Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Polatlı semalarında Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen selamlama uçuşuna dair görüntüler paylaştı.
Genel 24.08.2022, 14:06
Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Polatlı semalarında Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen selamlama uçuşuna dair görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin bağımsızlık mücadelesinde kırılma noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101’inci yıl dönümünde Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.
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