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Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçakların Ege’nin uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği eğitimin görüntülerini paylaştı.
Genel 16.12.2022, 16:52
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçakların Ege’nin uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği eğitimin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti” ifadelerine yer verildi.