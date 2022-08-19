Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün emekliye ayrılması nedeniyle devir-teslim töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar’ın Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından devir-teslim törenine geçildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Atilla Gülan’a devreden Orgeneral Hasan Küçükakyüz, "2017 yılında devraldığım Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini bugün uzun süredir birlikte görev yaptığım, başarılarını gururla izlediğim kıymetli silah arkadaşım Orgeneral Atilla Gülan’a devrediyorum. Orgeneral Hasan Küçükakyüz için uçuş sona ermiş ve görev bitmiştir" diye konuştu.

"Daima harbe hazır olacağız"

Brövesi takılan Orgeneral Atilla Gülan ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devraldığını ifade ederek, "Havacı bir subay olarak yıllarca değişik kademelerinde görev yaptığım Hava Kuvvetlerine komutan olma sorumluluğu ve ağrılığının bilincindeyim. Görev yapacağım süre içerisinde personelimle birlikte benimseyeceğimiz temel hedef milli hak ve menfaatlerin gerektirdiği an ve coğrafyada devletimizin ve milletimizin emrinde verilecek görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek için daima harbe hazır olacağız" şeklinde konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de görevi devreden ve devralan silah arkadaşlarını tebrik etti. Törenin sonunda Orgeneral Atilla Gülan, Orgeneral Hasan Küçükakyüz’e görevi süresince kullandığı "Komutanlık Forsunu" hediye etti.

"Kahramanlık ve fedakarlıklarıyla bir pilot 5 pilotun işini yaptı"

Törende konuşan Bakan Akar, Yüksek Askeri Şura sürecini geride bıraktıklarını belirterek, terfi eden ve emekli olan komutanlara iyi dileklerini bildirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetlerindeki pilot probleminin giderek arttığını ifade eden Bakan Akar, "Buna rağmen arkadaşlarımızın emir ve komutasında pilotlarımızın, gençlerimizin dirayetiyle mukavemetiyle kahramanlık ve fedakarlıklarıyla bir pilot 5 pilotun işini yaptı. Herhangi bir şekilde bizlere sorun yaşatmadılar. Bundan dolayı da ben Hasan Küçükakyüz’ün şahsında bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Akar, 15 Temmuz sonrasında birçok sıkıntıların yaşanabileceğini ancak Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün sevk ve idaresinde bu sürecin sıkıntısız bir şekilde atlatıldığını belirtti. Bakan Akar, Orgeneral Küçükakyüz’e bundan sonraki hayatında başarı dileklerinde bulundu. Bakan Akar, Küçükakyüz’e hizmet anısı şilti ve hizmet belgesi takdim etti.