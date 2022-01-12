Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait muharip uçaklardan Sarıkamış’ta selamlama uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait muharip uçaklar Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümü vesilesiyle selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ve selamlama uçuşunun görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yılı anma törenleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklarımız Sarıkamış’ta selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.