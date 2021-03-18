banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
'Ötenazi' İspanya'da yasallaştı
'Ötenazi' İspanya'da yasallaştı
Ermenistan’da erken seçim tarihi kesinleşti!
Ermenistan’da erken seçim tarihi kesinleşti!
Putin'den Biden'a 'katil' cevabı
Putin'den Biden'a 'katil' cevabı
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!

Hattat Abdurrahman Kılıç’ın ‘Asar’ isimli sergisi Fatih’te açıldı

Hattat Abdurrahman Kılıç’ın koleksiyonlarından oluşan ‘Asar’ isimli hat eserleri sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi’nde açıldı.

Genel 18.03.2021, 17:19
2
Hattat Abdurrahman Kılıç’ın ‘Asar’ isimli sergisi Fatih’te açıldı

Hattat Abdurrahman Kılıç’ın koleksiyonlarından oluşan ‘Asar’ isimli hat eserleri sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi’nde açıldı.

Hattat Abdurrahman Kılıç’ın yaklaşık 150 adet hat eseri bulunan ‘Asar’ isimli sergi, Fatih’te sanatseverlerle buluştu. Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sergiye Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eserlerin sahibi Hattat Abdurrahman Kılıç, serginin küratörü Fatih Ömeroğlu, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve çok sayıda sanatsever katıldı. Aralarında Kazasker Mustafa İzzet, Es’ad Yesari, Mahmud Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah Zuhdi ve Halim Özyazıcı gibi sanatçıların eserlerinin bulunduğu koleksiyon 20 yıla yakın bir zamanda bir araya getirildiği öğrenildi.

“Zamanında babam Halim Efendi’ye destek oldu şimdi de Halim Efendi bana destek oldu”

Konuşmasında satın aldığı bir eserle ilgili anısını anlatan Hattat Abdurrahman Kılıç, “Bir gün Şişli tarafında bir eser satıldığı söylendi aracı bir arkadaşım tarafından. Eseri almaya gittiğimde kafamda farazi olarak bir rakam vardı. Diyelim ki 100 TL’ye eseri alacaktım. Eser sahibi dedi ki, ‘Eseri satmak istiyorum. Durumum müsait değil. Ama bu eserin bana nasıl geldiğini bilmenizi isterim’ eser babamdan kaldı dedi. Babam armatördü. Çok zengindi, 1930-1940’lı yıllarda. Sadece destek amaçlı hattatlara yazı yazdırıyordu dedi ve dönemlerde malumunuz hattatlar tamamen işsiz kalmışlar. Harf inkılabı olmuş. Büyük sıkıntı içerisindeler ve babası sadece destek amaçlı Halim Efendi’ye bir yazı yazdırmış. Bu hikayeden bahsetti ve miras bölümünde bu eser bana kaldı dedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Dolayısıyla bunu satmak durumundayım dedi. Tabi öyle söyleyince beni hassas yerimden vurmuş oldu. Dolayısıyla ben de esere 150 TL verebilirim dedim. Beyefendi birden çok duygulandı ve ağlamaya başladı. Ben de çok duygulanıyorum bazen. Dedi ki, ‘Zamanında babam Halim Efendi’ye destek oldu şimdi de Halim Efendi bana destek oldu’ dedi.

“İnanıyorum ki buradan tarihe geçecek, bundan sonra da konuşulacak bir sergi olacak”

18 Mart Çanakkale şehitlerini, Gara şehitlerini ve Malazgirt Zaferin’nden bu yana bütün şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başlayan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Belediye olarak yaptıklarımızın arasında bizi en çok sevindiren, inanarak söylüyorum, bizden sonra da kalacak olan en önemli şeylerin, kültüre, sanata, ilme ve gençliğe dair işler olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla hat sanatımızın değerli örneklerinden oluşan Asar sergimiz de bu mekanda açılan 6’ncı ama çok kıymetli ve inanıyorum ki buradan tarihe geçecek, bundan sonra da konuşulacak bir sergi olacak” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20