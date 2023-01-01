Hatice Teyze’den Mehmetçik’e 150 adet bere ve boyunluk

Ankara’da yaşayan Hatice Teyze, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçikler için bere ve boyunluk hediye etti.

Ankara’da yaşayan Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiklerimiz için 150 adet bere ve boyunluk hediye etmek istediğini belirterek Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı. Evinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkililer gerçekleştirdiği ziyarette Hatice Teyze’ye teşekkür ederek ürünleri teslim aldı.

Erzurum Kargapazarı’ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığı’nda görev yapan Mehmetçik’e, Hatice Teyze’nin hediye ettiği bere ve boyunluklar teslim edildi.