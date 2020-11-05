Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iş yerlerine denetim yapıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında gece saat 22.00’dan itibaren açık olan yerlere denetim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinin saat 22.00’dan sonra kapatılması kararının ardından, bugün Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Kaymakamı Mahmuthan Arslan idaresinde iş yerlerine denetim yapıldı. Kaymakam Mahmuthan Arslan ile beraber, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Yılmaz birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlere uymayan iş yerlerine denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, Kaymakam Arslan, sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanılama dikkat çekti. Gece asgari düzeyde temas etmeleri ve iş yerlerinde gece saat 22.00’dan sonra satışların yasak olduğunu sadece paket servislerin yapılabileceğini ve hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirmelerde bulundu.