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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hatay’ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi 278 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.
Hatay’ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi 278 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.
Genel 17.02.2023, 18:32
Hatay’ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi 278 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.