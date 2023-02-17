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Hatay’ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi 278 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.

Hatay’ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi 278 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.

Genel 17.02.2023, 18:32
Hatay’ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi 278 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.

Hatay’ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi 278 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.

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