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Hatay’daki yangına 5. gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor
HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE BAŞLAYAN VE ANTAKYA İLÇESİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININA HAVADAN MÜDAHALEYE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE TEKRAR BAŞLANDI.
Genel 09.09.2020, 09:29
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.
5 Eylül Cumartesi günü Samandağ ilçesi Yeniköy mevkisinde başlayan ve Antakya ilçesi Kisecik ve Karlısu mevkilerine de sıçrayan orman yangınına sabahın ilk saatlerinde yeniden havadan müdahale başladı. Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve 800’de yangın söndürme personeli ile müdahale ediyor.
Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sabahın ilk saatlerinden itibaren yangının kontrol altına alınabilmesi için koordine ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor.
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