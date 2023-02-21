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Hatay’da zamanı durduran deprem
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da saat kulesindeki saatler de depremde durdu. Duran saat dron ile görüntülendi.
Genel 21.02.2023, 13:04
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da saat kulesindeki saatler de depremde durdu. Duran saat dron ile görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay’da, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kentin simgesi Saat Kulesi’ndeki saatler de deprem sırasında durdu. Bina enkazlarının arasında sağlam kalan saat kulesi dron ile havadan görüntülendi.