Hatay’da yürekleri ısıtan görüntüler : Enkaz altında kalan ve ölmek üzere olan Maviş’in yardımına sağlık ekipleri yetişti

Hatay’da çöken 4 katlı bir binanın enkazı altında kalan Maviş isimli kedi, ölmek üzereyken yardımına sağlık ekipleri yetişti. Ekipler tarafından enkazdan çıkartılan kedi sağlık ekiplerinin şırıngayla süt ve su vermesiyle hayata tutundu.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanda bir ailenin sevimli kedisi olan Maviş, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte enkaz altına kaldı. Kurtarma ekipleri tarafından ölmek üzereyken çıkartılan Maviş, sağlık ekipleri tarafıdan şırıngayla süt ve su verilerek hayata döndürüldü.

Yürekleri ısıtan o görüntüler bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

(ABE-