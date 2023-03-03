Hatay’da yıkılan evlerin arasında mahsur kalan köpeği bekçiler kurtardı

Hatay’da görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri, depremde yıkılan bir evde mahsur kalan köpeği kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da birçok yapı yerle bir olmuştu. 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden sonra bölgede İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve bekçi ekipleri de görevlendirildi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri, bugün görev yaptıkları Armutlu Mahallesi Gündüz Caddesi’nde yıkılan evde mahsur kalan bir köpeği kurtardı. Kurtarma anları cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, bekçilerin bu davranışı görenlerden büyük takdir topladı. Köpek, veteriner ekiplerine teslim edildi.