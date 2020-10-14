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Hatay’da yangının yaraları sarılıyor

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARSUZ, BELEN VE İSKENDERUN İLÇELERİNDE OLUŞAN YANGIN FELAKETİNİN YARALARINI SARMAYA BAŞLADI.

Genel 14.10.2020, 11:19
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Hatay’da yangının yaraları sarılıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerinde yaşanan yangın felaketinin yaralarını sarmaya başladı.

9 Ekim Cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp üç ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangının yaralarını sarmak için kolları sıvayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, 300 hektarlık alanda etkili olan yangından zarar gören vatandaşların evlerine ziyaret gerçekleştirerek yardım kolisi dağıttı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Sosyal Doku ekibi tarafından zarar tespiti ile aile bireylerinin kişisel ihtiyaçları için raporlar hazırlandı Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın hediyesi olarak hazırlanan kolilerin dağıtımına Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Cantürk de katıldı. Cantürk, felaketten zarar gören vatandaşların evlerinde inceleme yaparak, Sosyal Doku ekibine eşlik etti.

Yapılan ziyaret ve yardımlardan dolayı memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

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