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Hatay’da tam kapanmanın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 17 gün sürecek tam kapanma 19.00 itibariyle başladı.

Genel 30.04.2021, 01:17
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Hatay’da tam kapanmanın ilk saatlerinde 68 bin 380 TL cezai işlem uygulandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 17 gün sürecek tam kapanma 19.00 itibariyle başladı.

Korona virüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında vakaların en aza indirilmesi adına, pazartesi günü kabine toplantısında alınan 17 günlük tam kapanma bugün saat 19.00 itibariyle başladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Kısıtlamanın ilk saatlerinde polis ekipleri, tam kapanmaya uymayan ve maske takmayan vatandaşlara, 68 bin 380 TL ceza uyguladı. Ayrıca ilçenin tüm cadde ve sokaklarında, sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara, cezai işlem uyguladı.
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