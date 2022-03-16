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Hatay’da şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Hatay’da 6 şehit ailesine ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Genel 16.03.2022, 16:38
Hatay’da şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Hatay’da 6 şehit ailesine ve 4 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Hatay Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için bir otelde Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Şehit aileleri ile gaziler ve ailelerinin onur konuğu olduğu törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan ülkemizin terörle mücadelede yapmış olduğu büyük mücadelede yüzlerce, binlerce şehitler verdiğini söyledi.

Vali Doğan, emperyalistlerin, birtakım ülkelerin farklı hesapları olduğunu belirterek, “Biz bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz. Malazgirt’ten başlayıp günümüze kadar gelen süreçte bu topraklarda şehitler verdik, ciddi mücadelelere girdik. Çanakkale’den başlayıp Kurtuluş Savaşı’na, Kore savaşına, Kıbrıs Barış Harekatı’na ve terörle mücadelede yapmış olduğumuz büyük mücadelede yüzlerce binlerce şehitler verdik. Bitti mi bitmedi. Niye bitmedi? Çünkü etrafınızda emperyalistlerin birtakım ülkelerin farklı hesapları var. Bugün de kuzeyimizde de güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorları kargaşa ve kaos var. Irak’ta başlayan ve 30 yıldır devam eden ve bir türlü de bitmeyen bir savaş en çok Türkiye etkilemekte. Yanı başımızda Suriye’de ortaya çıkan kaos ve kargaşanın nelere yol açtığını en iyi bilen illerden bir tanesiyiz. Bugün Suriye’nin diğer topraklarından İdlib’e toplanan 4 milyon insan var. İdlib’in 2011’deki nüfusu 300 bin civarında bugün 3 milyon 700 bin insan çadırlarda yaşarken zor şartlarda yaşarken sağlık sorunları eğitim sorunları altyapı sorunları yaşarken Avrupalılar sadece şunu diyor ‘bunlar Avrupa topraklarına gelmesin.’ Bugün Yunanistan sınırına duvar örmeye başladılar, denizden Avrupa’ya geçmeye çalışan bu insanlara da o insanların botlarına da her türlü pisliği rezaleti yaparak bu insanları üstlerini başlarını soyarak tekrar Türkiye’ye göndermeye çalışıyorlar. Bu kaos biter mi? Bu kaosun bitmesi için Türkiye kendi üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyor. Bugün Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli mülteciyi biz misafir ediyoruz. Yine Türkiye’nin kontrol altında bulunan Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı’nda, Bahar Kalkanı Bölgesi’ndeki insanların da insan ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir sorumluluğu hem de bu milletin tarihten almış olduğu ulvi güçten kaynaklanan bir ferasettir. Hemen yukarımızda Ukrayna savaşı başladı. Etrafımızdaki komşularımız bundan 100 yıl önceki planlarından vazgeçmiş değiller” dedi.

Ülkemizin ekonomik, askeri olarak güçlü olması gerektiğini belirten Vali Doğan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ekonomik, askeri olarak güçlü olması, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Savunma sanayi ile yapmış olduğumuz yatırımları bazıları eleştiriyorlar oysa terörle mücadele dönemimizde bize İHA’ları vermeyenler, paramızla uçakları, mühimmat vermeyenleri çok iyi hatırlıyorum. Bugün kendi İHA’sını, SİHA’sını yapabilen kendini savunma sanayindeki ürünleri ile güçlü bir Türkiye’yi tüm dünyaya göstermeye çalışan bunun için uğraşan bir millet var. Bunlar büyük hasretler. Sizler evlatlarınızı bu vatan için verdiniz, en kıymetli varlıklarınızı bu vatan için verdiniz ve gözlerinizden düşen yaşları ben biliyorum. Gözlerinizden yaş düşse o ‘vatan sağolsun’ demesini de bilen insanlarsınız. Bundan dolayı milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, gazilerimize sağlık, sıhhat, huzur diliyorum” dedi.

Vali Doğan’ın konuşmasının ardından şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Törene şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

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