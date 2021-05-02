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Hatay’da Paskalya Bayramı kutlandı

Hatay’da Hıristiyan Ortodoks cemaati, kilisede düzenlenen ayinle Paskalya Bayramı’nı kutladı.

Genel 02.05.2021, 11:02
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Hatay’da Paskalya Bayramı kutlandı

Hatay’da Hıristiyan Ortodoks cemaati, kilisede düzenlenen ayinle Paskalya Bayramı’nı kutladı.

Antakya Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayin saat 08:00’da başladı. Kiliseye gelenler, İncil’den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından mum yakarak dua okudu.

Ayin yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çok sayıda kişinin katıldığı ayini, Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.
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