Son Dakika
Hatay’da kurulan Sahra Hastanesi’ne getirilen yaralılar, helikopterle naklediliyor
Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi’nde getirildi. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ciddi olanlar, helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere nakledildi.
Genel 21.02.2023, 00:02
Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi’nde getirildi. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ciddi olanlar, helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere nakledildi.