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Hatay’da kurulan Sahra Hastanesi’ne getirilen yaralılar helikopterle çevre illere naklediliyor
Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olanlar, helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere nakledildi.
Genel 20.02.2023, 23:53
Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ciddi olanlar, helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere nakledildi.