Hatay’da kurulan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 2 büyük depremin ardından bazı hastanelerde hasar ve çökme meydana geldi. Sağlık Bakanlığı ve UMKE iş birliği ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor.

Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da depremzedelere ve yaralılara hizmet vermesi planlanan sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı. Sağlık Bakanlığı ve UMKE iş birliği ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi depremzedelere hizmet veriyor. Ameliyathane, radyoloji, kadın doğum ve acil alanları bulunan hastanenin kapasitesinin yükseltileceği ve daha çok vatandaşa hizmet vermesinin planlandığı belirtildi. Sahra Hastanesi hakkında konuşan Hatay Eğitim ve Araştırma Sahra Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür, "Bu süreçten sonra artık normal hastalar da gelmeye başladı ve giderek kapasitemiz de artıyor" dedi.

"Her türlü sağlık hizmetini sunuyoruz"

Hatay Eğitim ve Araştırma Sahra Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür, "Sahra hastanemizde 75 yatak kapasitesi mevcut, bilgisayarlı tomografi, röntgen, ultrason ve laboratuvar hizmetine kadar birçok hizmet verilmeye başlandı. Halen enkaz altından gelen vakalarımız var, onlara da gerekli müdahaleleri burada yapıyoruz. Bu süreçten sonra artık normal hastalar da gelmeye başladı ve giderek kapasitemiz de artıyor. Yavaş yavaş normal sağlık hizmetleri de karşılar durumdayız. 2 ameliyathanemiz mevcut, ameliyatlara başladık. Vatandaşlarımızın, normalleşme sürecinde her türlü sağlık hizmetini karşılayacak hizmetler sunuyoruz" dedi.

"Çok kısa sürede yapıldı ve işleme alındı"

Sahra hastanesi kurulumunda görev alan Bingöl UMKE Sorumlusu Hasan Akkuş, "Hastanemiz ’ağır iklim sahra hastanesi’ olarak kuruldu. Hastanemizin içerisinde ameliyathane, tomografi, acil servisler, poliklinikler ve yoğun bakım mevcut. Tüm servislerin aynanda hizmet verebileceği şekilde dizayn edildi. Çok kısa bir sürede yapıldı ve işleme alındı" şeklinde konuştu.