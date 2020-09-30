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Hatay’da korkutan hortum

HATAY'DA ÇIKAN KUM HORTUMU, AMATÖR KAMERA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Genel 30.09.2020, 16:16
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Hatay’da korkutan hortum

Hatay’da çıkan hortum, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Öğleden sonra sıcak havanın etkisini azaltmasının ardından çıkan rüzgar, kısa süre sonra hortuma neden oldu. Hassa ilçesinde çıkan kum hortumu korkulu anlar yaşattı. Amatör kamera tarafından görüntülenen kum hortumu kısa süre sonra etkisini kaybetti.

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