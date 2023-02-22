Hatay’da hasar gören evlerin içi böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin 17. Gününde Hatay’da hasar gören evlerin içi dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 ili etkiledi. Depremin 17 günün ardından Hatay Merkez’de yıkılan binaların yarısı ve hasar gören evlerin içi dronla görüntülendi. Görüntülerde, evlerin içinde birçok eşyanın da hasar gördüğü camların yerle bir olduğu ve eşyaların toz örtüsüyle kaplandığı görüldü. Bazı hasar gören evlerde bulunan buzdolaplarının içinde yiyeceklerin olduğu da dikkat çekti. Şehir, depremin 17. Gününde adeta hayalet bir şehri andırırken şehrin dört bir noktasında enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.