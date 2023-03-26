Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları zorlu hava şartlarına rağmen devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Hatay’da sağanak yağışa rağmen enkaz kaldırma çalışmalarına ara verilmedi. Bazı vatandaşlar ise enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmak için mücadele verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. En düşük hava sıcaklığının 10 santigrat olarak ölçüldüğü Hatay’ın Hassa ilçesinde sağanak yağışa rağmen ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu şartlara rağmen ekipler vatandaşların eşyalarını kurtarmaları için de hassasiyet gösteriyor. Evleri ve iş yerleri yerle bir olan vatandaşlar, enkaz altında kalan eşyalarını ekiplerin hassas çalışmaları sayesinde kurtarmanın mücadelesini veriyor.

Enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışan Necmettin Elaz, “Burası altı ambar, üstü de 4 dairelik bir evdi. Şu an bir yandan enkaz kaldırıyoruz, bir yandan da içeride kalan malzemelerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Hem evimizin malzemeleri hem de iş yerimizin malzemelerini çıkarmaya çalışıyoruz. Deprem gününü kelimelerle anlatamam. Biz enkaz altından çıktık. Çok zor bir durum. Yağmura rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yağmura rağmen enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten hafriyat kamyonu şoförü Yakup Korkmaz, “Yağmura rağmen sürekli çalışıyoruz. Cumartesi-pazar, istirahat istemeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 günden beri çalışıyorum. Yağmur fark etmiyor, sürekli çalışıyoruz” diye konuştu.