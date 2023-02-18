Hatay’da enkaz altında kalan 17 büyükbaş hayvan, ekipler tarafından gömüldü

Hatay’da depremde yıkılan ahırın enkazı altında kalan ve hastalık riski oluşturan 17 büyükbaş ve küçükbaş havyan, ekipler tarafından gömüldü.

Hatay’da depremin yaralarını sarmak için yürütülen çalışmaların yanında salgın hastalıkla mücadele de sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde belediye ekipleri, çadır alanlarında, enkazlarda ve köylerde ilaçlama ve kireçleme çalışmaları sürdürüyor.

Antakya Cilvegözü yolu üzerinde bulunan Üzümdalı köyünde, yıkılan ahır enkazı altında kalan 10 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan ölüsü, salgın hastalık riskini ortadan kaldırma amacıyla Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından enkazdan çıkartılarak açılan derin çukurlara gömüldü. Ekiplerin köylerdeki çalışmaları sürüyor.