Hatay’da "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay’da, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay’da büyük bir yıkıma sebep oldu. "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen ve merkez Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir olurken, yıkılmayan binalarda ise hasar oluştu.

"Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" havadan görüntülenirken, depremin büyüklüğünü de gözler önünü serdi.