Hatay’da deve kurtarma operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde su kanalına düşen deve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’nde özel çiftliğe ait bir devenin su kanalına düştüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, HATSU’nun kepçe ve halat desteği ile mahsur kalan deveyi kurtardı. Devenin sahibi Esat Hasırcı, hiçbir yara almadan deveyi kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.