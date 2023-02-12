Hatay’da depremzedeler kurulan çadır kentlerde yaşama tutunuyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası Hatay’da evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler kurulan çadır kentlerde yaşama tutunuyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin en çok hasar verdiği yerlerin başında gelen yer Hatay olmuştu. Hatay’da yaşayan ve evleri deprem nedeniyle yıkılan veya hasar gören depremzedeler Kızılay ve AFAD tarafından kurulan çadır kentlerde yaşamaya çalışıyor.

Hatay Millet Bahçesi’ne kurulan çadır kent havadan görüntülendi.

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