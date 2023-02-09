Hatay’da depremzedeler için yardımcı bilgiler paylaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’daki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları ve bilgiler paylaşıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’daki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları ve bilgiler paylaşıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’daki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları ve bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan listelerde gıda, ilaç, konaklama, alışveriş ihtiyaçlarının karşılanacağı noktalar belirtildi.
GIDA ve İLAÇ YARDIM NOKTALARI
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vrFleRsgMYou-Yor6SD6L2tqdPN7uW9ejyYOWjqbD2o/edit?usp=sharing
Yardım iletişim numarası : +90 506 994 83 24 İskenderun çevresi
İletişim numarası: 05447407825
Hatay belediye binası önü: Wifi - Şarj - priz hizmeti
Hollanda ekibine çevirmenlik yapabilecek kişi: 0530 469 79 05 Sedef
İLAÇ
- İskenderun Yeni Devlet Hastanesi Halkbank ATM’si yanında Eczane açıldı. Kronik hastalık ilaçları da bulunuyor.
- İlaç ihtiyacı için Türk Eczacılar Birliği Tırları Hatay’da İletişim: Ecz. Aysel Özgür 0544 209 24 90
- İskenderun seyyar eczane / İskenderun Yeni Devlet Hastanesi Bahçesi
- Hatay Defne Armutlu Petrol Ofisi: Eczane kuruldu, İlaç İhtiyacı olanlar ulaşabilir.
- Antakya "Şifa diyaliz merkezi" tedavi için açıldı. Dr. Mahmut Borazan
AÇIK ECZANELER
- Ünal Eczanesi Dörtyol / Numuneevler Mahallesi İstasyon Cad. No:80 / 0326 712 93 03
- Tekin Eczanesi Dörtyol / Kışlalar Mahallesi Atatürk Cad. No:54/E / 0326 502 10 90
- Yusuf Eczanesi Erzin / Atatürk Cad. No: 1 Erzin / 0326 681 55 21
- Serifoğlu Eczanesi Yayladağı / Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:53 / 0326 471 20 16
- Damla Eczanesi (18.00’a kadar) ŞHT. Mahmut Açıl Cad. Belen / 0326 447 60 40
OTOBÜSLER
Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü önü
Ahmet Bey: 0544 252 61 28
Ali Osman Ulusoy ( 0532 302 21 57) : Hatay’dan / Samsun -
Ordu - Giresun - Trabzon
Hareket noktası: Hatay otogar önü 10.02.2023 16:30
Plaka: 52 SF 200
Kuşadası’ndan Hatay’a gelen ve dönecek olan 5 otobüs: 0549 649 3001
Hatay’dan kalkacak olan istikameti Aksaray - Niğde - Ankara - İstanbul olan otobüs: 0534 607 6694
İskenderun’dan Mersin’e tren kalkıyor. Saatler: 09.00 - 12.00 - 15.00 - 18.00 - 21.00
ÜCRETSİZ AKARYAKIT YARDIMLARI
Dörtyol ilçesi - Hidayet Petrol - 0532 603 54 19 - Adliye Önü Denizbank yardım aracı
- Antakya Maraş boğazı lukoil
- 2. Ordu Komutanlığı bünyesindeki kışlalar barınma ihtiyacı için açıldı.
- İskenderun 3 vinç operatörü yeni geldi, arabaları var. (vinçleri yok sadece operatör- 0532 588 02 15)
- İskenderun Sarı Seki Organize Sanayi Bölgesi Altın Ateş Grup - su, gıda, ısınma, barınma
- Samandağ- Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi: ısıtıcı ve erzak dağıtımı
GIDA
- Samandağ - Kumluca Belediyesi aş evi kuruldu
- Odunpazarı bölgesi çorba yemek dağıtımı başladı. (Büyükşehir itfaiye karşısı)
- Belen ilçesi Tuna Sokak - sıcak yemek ve gıda yardımı
SAMANDAĞ VE DEFNE AŞ EVLERİ
- Odabaşı Mahallesi Akademi Hastanesi arkası Antakya Belediyesi Ek hizmet binası yanı: 0505 565 95 52 Kemal bey (mutfak kuruldu)
- Hatay Valiliği önü sıcak yemek dağıtımı
- Çölyak hastaları glütensiz gıda - Şule Hanım 0539 953 53 41 - Kudret Özbakış 0532 337 01 63
- İskenderun Karahüseyinli Kışla köyünde yardım dağıtılacak.
- Expo’dan yola çıkacak ( yardım tırı )
- İhtiyaç sahiplerini yönlendirebileceğimiz adres : Üniversite Yolu Sok., No:2C, Gürsel Mah., İskenderun, Hatay
YEMEK DAĞITIM ALANLARI / GIDA - ERZAK DAĞITIM NOKTALARI
- Defne - Sümerler yardım tırı ulaştı
- Odabaşı Mah. Akademi hastanesi arkası Antakya Belediyesi ek hizmet binası yanı: 0505 565 95 52 Kemal bey (mutfak kuruldu)
- Defne Sevsen Nevzat Şahin ortaokulu bahçe giriş kapısı yemek dağıtımı
- Antakya Macro center arkası - 0537 012 76 49 Mehmet Can
GIDA ERZAK YARDIMI
- Hatay / İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı (barınma / 3500 - 4000 yatak kapasiteli)
- Hatay AFAD Serinyol Havalimanı kavşağı ( yardım tırı )
- İskenderun İş bankası Adliye Şubesi önü ( yemek dağıtımı )
- İBB mobil mutfak - Odabaşı mahallesi, Atatürk caddesi
- Hatay Artes Otel - 0551 121 69 38 ( Yemek, su, kalacak yer )
- Çevre yolu üzeri Doğa koleji yakını Zeus Yüzme Havuzunun olduğu yer ( seyyar mutfak )
- İskenderun EXPO alanı ( Erzak Dağıtım)
- Hatay Samandağinda kültür merkezi / TOKİLER ve denizdeki stadyuma ( yardım tırı )
- Antakya parkı - Kızılay çadırı
- Antakya ve Samandağ cem evi ( gıda - barınma )
- Günay Oto-Barınma ( çadır)
- Çınar Otel Bahçesi Barınma (çadır)
- Hatay - Atatürk Parkı ( çadır )
- Adliye Şubesi ve Prime AVM - yiyecek
- Antakya - Köprübaşı ( yardım tırı )
- Adnan menderes Cad. emir apart. A blok - Kent merkezinde Belediye binasının 200 metre arkasında ( yardım tırı)
- Hatay Devlet Hastanesi önü ( yardım tırı )
- İskenderun / Narduzu Bulvarı ( yemek-gıda-battaniye-yatak)
- Samandağ kültür merkezi ve Samandağ halk eğitim merkezi (
ERZAK YARDIMI GIDA ULAŞIM İÇİN KİŞİLER VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Cihat Demirli (TTKB Başkanı ) : 0532 327 44 55
- Ekrem Koz (Daire Başkanı) : 0505 261 08 50
- Seyit Ali Büyük ( Hatay İl Milli Eğt. Müdürü ) : 0505 808 38 66
- Ömer Akmanşen (Kocaeli İl Milli Eğt. Müdürü): 0532 470 42 53
Hatay Açık Eczane:
https://docs.google.com/document/d/1MKLMCdG03BwueWmSNqEbGK5wmBY7ZXBPOPt7Pj9-E5E/edit?usp=sharing
GEÇİCİ BARINMA VE GÜVENLİ TOPLANMA ALANLARI
- https://www.afetbilgi.com/
DEPREM BÖLGESİNDEKİ İL VE İLÇE BELEDİYE ÖZEL KALEM BİLGİLERİ
- Antakya - Sabit Gökhan Yılmaz - 0532 606 0671
- İskenderun - YUSUF DAĞLI - 0534 579 3902
- Yayladağı - Ramazan Özdemir - 0543 770 0502
- Dz. Kuv. Kd. Üçvş. Sercan Güler - 0538 266 4696
- İBB Hatay Yardım Hattı: 03122074065
- İBB HATAY KOORDİNASYON MERKEZİ: 0530 501 19 19
- AFAD HATAY: 0326 112 0000
TESPİT EDİLEN BULUNTU ÇOCUKLARIN TESLİM EDİLECEĞİ YERLER
- Hatay huzurevi Bahçesi - Ali Çelik - 0553 308 10 86
- HATAY PSD ÇADIRI - Vali Göbeği Millet Bahçesi Girişi - Müge Hankay, PSD İzmir Ekibi - 0554 788 52 29